«Это нарушение всех уставов УЕФА». Экс-гендиректор РФС — о белорусских клубах в РПЛ

Бывший генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов высказался по поводу возможного приглашения белорусских клубов в Российскую Премьер-Лигу. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин всерьёз заявлял о рассмотрении возможности включения клубов из Беларуси в чемпионат России. По мнению Тукманова, такой шаг противоречит всем уставам и правилам УЕФА.

«Противоречит ли законам УЕФА приглашение белорусских клубов в РПЛ? Конечно, Белоруссия – это самостоятельное государство. У них есть своя федерация футбола, они проводят свои соревнования и определяют победителей. Россия также организует свой чемпионат и первенство страны. Если объединение будет происходить без согласия УЕФА, то это повлечет, на мой взгляд, нарушение всех правил: уставов УЕФА и принципов проведения соревнований. Я думаю, что РФС это, безусловно, знает. Белорусы тоже это знают. Я думаю, что никакого объединения не будет», — приводит слова Тукманова «Спорт день за днём».

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России и клубы РПЛ от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. С тех пор российские команды могут играть с иностранцами лишь товарищеские матчи.