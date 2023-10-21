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Министр спорта РФ: ждём от Беларуси список клубов, которые могут быть включены в РПЛ

Министр спорта РФ: ждём от Беларуси список клубов, которые могут быть включены в РПЛ
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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о возможном включении футбольных клубов Беларуси в чемпионат России по футболу.

«Мы сейчас ждём предложений от Беларуси по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС. Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства. Думаю, что они одобрят.

Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России. Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды. Не уверен, что мы успеем к следующему сезону всё проработать», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

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