Карвахаль: не думаю, что Испания — расистская страна, но мы будем защищать Винисиуса

Правый защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль поделился мнением о проблеме расизма в Испании, с проявлениями которого периодически сталкивается вингер «сливочных» Винисиус Жуниор.

«Я не думаю, что Испания — расистская страна. У меня, выходца из скромного района Леганеса, никогда не было никаких проблем. Также у меня есть друзья с другим цветом кожи, и у них тоже никогда не было проблем. Однако есть люди, которые приходят на стадионы, чтобы выпустить пар. Они не должны больше приходить на матчи. Эти люди знают, как причинить боль.

Винисиус? Не думаю, что это [расизм] — тема для разговоров в раздевалке. Однако со своей стороны, мы будем помогать ему, чтобы исправить ситуацию. Он будет больше говорить о данной проблеме своему окружению», — приводит слова Карвахаля Marca.

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Напомним, ранее Винисиус неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков противоположных команд во время матчей чемпионата Испании. Один из последних случаев произошёл 17 марта во время матча 29-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Осасуна» и «Реал» (2:4). Болельщики хозяев скандировали «Винисиус, умри!» в адрес форварда. После этого инцидента руководство мадридского «Реала» подало жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании на арбитра, не обратившего внимания на оскорбления.