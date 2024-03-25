Винисиус расплакался на пресс-конференции после вопроса о расизме

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не смог сдержать слёз на пресс-конференции в расположении национальной команды.

Вингер расплакался после вопроса о расизме по отношению к нему.

«Я просто хочу играть в футбол, делать всё ради клуба и моей семьи и никогда не видеть, как страдают темнокожие люди», — сказал футболист.

Ранее Винисиус неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков противоположных команд во время матчей чемпионата Испании. Один из последних случаев произошёл 17 марта во время матча 29-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Осасуна» и «Реал». Болельщики хозяев скандировали «Винисиус, умри!» в адрес форварда. После этого инцидента руководство мадридского «Реала» подало жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании на арбитра, не обратившего внимание на оскорбления.