Хомуха: Митрюшкин может навязать борьбу за место в составе «Локомотива»

Российский тренер Дмитрий Хомуха отреагировал на новость о том, что «Локомотив» подпишет голкипера «Химок» Антона Митрюшкина.

«Возможно, что Лантратов может куда-то перейти из «Локомотива». Вот и клуб страхуется, пытается приобрести более опытного вратаря, который есть на данный момент. Играют на опережение. Думаю, Митрюшкин может навязать борьбу за состав в «Локомотиве». Шансы бороться за основу есть», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, с лета 2022 года Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки». В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ранее Митрюшкин выступал за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также московский «Спартак» и дубль красно-белых. Кроме того, вратарь был заигран за молодёжную и юношеские сборные России.