Вратарь Антон Митрюшкин перейдёт в «Локомотив» летом

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин подписал контракт с «Локомотивом». Вратарь перейдёт в московский клуб летом на правах свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, с лета 2022 года Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки». В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ранее Митрюшкин выступал за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также московский «Спартак» и дубль красно-белых. Кроме того, вратарь был заигран за молодёжную и юношеские борные России.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона Митрюшкина в € 500 тыс.