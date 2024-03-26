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«Челси» и «Ньюкасл» заинтересованы в услугах покидающего «Барселону» Хави — HITC

«Челси» и «Ньюкасл» проявляют заинтересованность в главном тренере «Барселоны» Хави, ранее объявившем о том, что он покинет каталонский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает HITC.

По информации источника, представители руководства «Челси» и «Ньюкасла» являются поклонниками испанской легенды.

Напомним, на текущий момент главным тренером «Челси» является аргентинский специалист Маурисио Почеттино. После 27 туров чемпионата Англии лондонский клуб набрал 39 очков и занимает 11-е место.

Главным тренером «Ньюкасла» является Эдди Хау. После 28 туров английской Премьер-лиги «сороки» набрали 40 очков и расположились на 10-й строчке.

Хави объявил о решении покинуть «Барселону» в конце января, заявив, что клубу нужен новый вектор развития.