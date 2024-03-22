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«Посмотрим в конце сезона». Президент «Барселоны» Лапорта высказался об уходе Хави

«Посмотрим в конце сезона». Президент «Барселоны» Лапорта высказался об уходе Хави
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил надежду на то, что главный тренер клуба Хави примет решение остаться на своей должности. Напомним, в конце января Хави, нынешний главный тренер сине-гранатовых, заявил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона в связи с тем, что клубу нужен новый вектор развития.

«Я бы очень, очень, очень хотел, чтобы Хави передумал и остался на посту менеджера «Барселоны». Я не буду давить на Хави. Это зависит от него, он знает о моём желании, чтобы он остался здесь. Посмотрим в конце сезона», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021-го. На данный момент во главе каталонского клуба Хави выиграл два трофея: чемпионат Испании в сезоне-2022/2023 и Суперкубок Испании в том же году.

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