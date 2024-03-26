Игрок «Оренбурга» Полуяхтов: прожить на 50 тысяч в Москве, особенно с детьми, трудно

Футболист «Оренбурга» Владимир Полуяхтов считает, что для нормальной жизни в Москве 50 тысяч рублей в месяц будет не хватать.

«Когда семья есть — конечно, трудно. Если ещё и трое детей… Но, блин, я так говорю — а кто-то реально живёт на эти деньги. А в Красавине (родной город Владимира. — Прим. «Чемпионата») — и на меньшие. Многим помогает хозяйство, огород — у нас тоже был. И я приезжал в мае картошку бугрить», — приводит слова Полуяхтова Sport24.

Владимиру Полуяхтову 34 года, за «Оренбург» он играет с 2021-го. Ранее с 2011 по 2017 год защитник также выступал за оренбуржскую команду. В нынешнем сезоне он провёл девять матчей с учётом всех соревнований, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт Владимира с «Оренбургом» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Полуяхтова в € 150 тысяч.