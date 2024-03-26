Защитник «Оренбурга» Полуяхтов: изгоя из Хорди Томпсона делать не нужно

Футболист «Оренбурга» Владимир Полуяхтов высказался об одноклубнике Хорди Томпсоне, которого обвиняли в насилии по отношению к бывшей девушке.

«Читал ли, что у Хорди были проблемы перед переходом в «Оренбург»? Спокойно это воспринимал. Какой-то подкол у нас был — ну и всё, на юмор спихнули. Посмеялись, и ладно. Все понимают — это жизнь, в ней всякое случается. Понятно, что тот поступок Хорди не красит, но и изгоя из него делать не надо. Осуждать его не имею права. Я ему не мама и не папа», — приводит слова Полуяхтова Sport24.

Напомним, в Россию Хорди выпустили из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, после чего ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом. 19-летний футболист выступает в «Оренбурге» на правах аренды. Права на игрока принадлежат чилийскому клубу «Коло-Коло». Владимиру Полуяхтову 34 года, за «Оренбург» он играет с 2021-го. Ранее с 2011 по 2017 год защитник также выступал за оренбуржскую команду. В нынешнем сезоне он провёл девять матчей с учётом всех соревнований, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт Владимира с «Оренбургом» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Полуяхтова в € 150 тысяч.