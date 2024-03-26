Игрок «Оренбурга» Полуяхтов: в плане дисциплины Деограсия напоминает Черчесова

Футболист «Оренбурга» Владимир Полуяхтов сравнил главного тренера оренбуржцев Давида Деограсию с бывшим наставником сборной России Станиславом Черчесовым.

«Он (Деограсия. — Прим. «Чемпионата») требователен. Коллектив, командные взаимодействия у него на первом месте. А в плане дисциплины напоминает Черчесова, с которым я работал в «Жемчужине». На первой тренировке Черчесов показал себе на запястье: «Ребята, самые точные часы — вот на этой руке», — приводит слова Полуяхтова Sport24.

Владимиру Полуяхтову 34 года, за «Оренбург» он играет с 2021-го. Ранее с 2011 по 2017 защитник также выступал за оренбуржскую команду. В нынешнем сезоне он провёл девять матчей с учётом всех соревнований, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт Владимира с «Оренбургом» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Полуяхтова в € 150 тысяч. Последним местом работы 60-летнего Черчесова остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».