Игрок сборной Испании Карвахаль прокомментировал поражение от Колумбии

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Даниэль Карвахаль поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой Колумбии. В пятницу, 22 марта, испанцы уступили колумбийцам со счётом 0:1.

«Это был трудный матч. Тренер давал поиграть дебютантам. Несмотря на это поражение, я считаю, что мы являемся достойными претендентами на победу на Евро-2024. Италия — хороший пример», — приводит слова Карвахаля Marca.

Напомним, сборная Колумбии одержала победу над Испанией благодаря голу защитника Даниэля Муньоса с передачи Луиса Диаса. Карвахаль остался на скамейке запасных, так и не появившись на поле. Сегодня, 26 марта, испанцы проведут товарищеский матч с национальной командой Бразилии.