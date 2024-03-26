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Игрок сборной Испании Карвахаль прокомментировал поражение от Колумбии

Игрок сборной Испании Карвахаль прокомментировал поражение от Колумбии
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Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Даниэль Карвахаль поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой Колумбии. В пятницу, 22 марта, испанцы уступили колумбийцам со счётом 0:1.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
22 марта 2024, пятница. 23:30 МСК
Испания
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Муньос – 61'    

«Это был трудный матч. Тренер давал поиграть дебютантам. Несмотря на это поражение, я считаю, что мы являемся достойными претендентами на победу на Евро-2024. Италия — хороший пример», — приводит слова Карвахаля Marca.

Напомним, сборная Колумбии одержала победу над Испанией благодаря голу защитника Даниэля Муньоса с передачи Луиса Диаса. Карвахаль остался на скамейке запасных, так и не появившись на поле. Сегодня, 26 марта, испанцы проведут товарищеский матч с национальной командой Бразилии.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:30 МСК
Испания
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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