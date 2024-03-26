Капитан «Динамо» Бальбуэна: в России жить так же прекрасно, как и в Англии

Капитан, парагвайский защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна ответил на вопрос, в каком месте ему было жить комфортнее всего.

«Сан-Паулу, Лондон и Москва — три крупнейших города для меня. В России жить так же прекрасно, как и в Англии — мне максимально комфортно, уровень жизни здесь на очень высоком уровне. Топ-3 лучших городов? Все эти города, которые я назвал, заслуживают находиться на первой строчке», — приводит слова Бальбуэны «РБ Спорт».

Ранее Фабиан Бальбуэна выступал за бразильский «Коринтианс» и лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Парагваец стал футболистом «Динамо» в июле 2021 года. С июля 2022 по июнь 2023 года Бальбуэна пребывал в аренде в «Коринтиансе». Текущее соглашение защитника с «Динамо» рассчитано до конца июня 2025 года.