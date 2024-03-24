Бальбуэна и Фернандес вернулись в расположение «Динамо» из сборной Парагвая

Защитники «Динамо» Фабиан Бальбуэна и Роберто Фернандес в воскресенье вернулись в Москву из расположения сборной Парагвая. Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе столичного клуба, сегодня у команды плановый выходной, а уже в понедельник игроки возобновят тренировки.

Напомним, вчера, 23 марта, Российский футбольный союз (РФС) объявил об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая, который планировалось провести завтра, 25 марта. Матч должен был пройти на московском стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в 20:00 мск.

В заявлении Российского футбольного союза подчёркивалось, что стороны договорились о возможности проведения матча в другой период времени.