Сборная Беларуси не смогла обыграть Мальту в товарищеском матче

Сегодня, 26 марта, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Мальты и Беларуси. Команды играли на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Догалем (Словакия). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени.

Команды так и не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами, сыграв вничью — 0:0.

В 21-м веке, до сегодняшнего матча, команды играли между собой лишь один раз. Встреча состоялась в феврале 2008 года и закончилась победой сборной Беларуси с минимальным счётом — 1:0.

Свои предыдущие матчи обе сборные сыграли 21 марта. Сборная Мальты сыграла вничью со Словенией (2:2), а сборная Беларуси на выезде уступила Черногории — 0:2.