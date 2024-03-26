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Сборная Беларуси не смогла обыграть Мальту в товарищеском матче

Сборная Беларуси не смогла обыграть Мальту в товарищеском матче
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Сегодня, 26 марта, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Мальты и Беларуси. Команды играли на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Догалем (Словакия). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 21:00 МСК
Мальта
Окончен
0 : 0
Беларусь

Команды так и не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами, сыграв вничью — 0:0.

В 21-м веке, до сегодняшнего матча, команды играли между собой лишь один раз. Встреча состоялась в феврале 2008 года и закончилась победой сборной Беларуси с минимальным счётом — 1:0.

Свои предыдущие матчи обе сборные сыграли 21 марта. Сборная Мальты сыграла вничью со Словенией (2:2), а сборная Беларуси на выезде уступила Черногории — 0:2.

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