Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Спартака» Зорин: топ-клубы Беларуси не вылетали бы из РПЛ с нулём очков

Воспитанник «Спартака» Зорин: топ-клубы Беларуси не вылетали бы из РПЛ с нулём очков
Комментарии

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин, поигравший на правах аренды за минское «Динамо», предположил, как белорусские клубы выступили бы в Российской Премьер-Лиге.

«Мне кажется, пара-тройка команд из Беларуси могли бы неплохо выступать в РПЛ. Понятно, что они не были бы в топ-8, но и не вылетали бы с нулём очков. С нашей Первой лигой сравнивать сложно, потому что я там не играл. Некоторые команды из Беларуси участвовали в еврокубках – вот они и могли бы выступать на уровне РПЛ. Уровень неслабый.

Минское «Динамо», скорее всего, боролось бы за место во второй восьмёрке. Но точно не вылетели бы с треском», — сказал Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Материалы по теме
«Джикия держит всех в тонусе». Воспитанник «Спартака» Зорин вернулся в клуб чемпионом
Эксклюзив
«Джикия держит всех в тонусе». Воспитанник «Спартака» Зорин вернулся в клуб чемпионом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android