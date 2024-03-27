«Динамо» возложило цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла»

Футболисты, тренерский штаб и персонал московского «Динамо» возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла», где недавно произошёл страшный теракт, унёсший множество человеческих жизней.

«Динамо» почтило память жертв теракта в Москве. Видео:

Напомним, в пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Количество жертв теракта перевалило за сотню. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днём общенационального траура. Больше 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. Некоторые зарубежные команды и сборные по футболу почтили память погибших минутой молчания.

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