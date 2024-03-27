В Кремле высказались о минуте молчания перед игрой Франция — Чили из-за теракта в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на проведение минуты молчания перед товарищеским матчем между национальными командами Франции и Чили.

«Это действительно по-человечески. Мы высоко ценим, что они разделили с нами боль теракта», — сказал Песков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В данный момент Франция ведёт во встрече с Чили со счётом 2:1. На шестой минуте полузащитник Марселино Нуньес вывел чилийцев вперёд. Ему ассистировал защитник Маурисио Исла. На 19-й минуте полузащитник французской сборной Юссуф Фофана сравнял счёт с передачи Килиана Мбаппе. Через несколько минут Франция вышла вперёд благодаря голу нападающего Рандаля Коло Муани. Голевая передача в активе Тео Эрнандеса.