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В Кремле высказались о минуте молчания перед игрой Франция — Чили из-за теракта в Москве

В Кремле высказались о минуте молчания перед игрой Франция — Чили из-за теракта в Москве
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на проведение минуты молчания перед товарищеским матчем между национальными командами Франции и Чили.

«Это действительно по-человечески. Мы высоко ценим, что они разделили с нами боль теракта», — сказал Песков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В данный момент Франция ведёт во встрече с Чили со счётом 2:1. На шестой минуте полузащитник Марселино Нуньес вывел чилийцев вперёд. Ему ассистировал защитник Маурисио Исла. На 19-й минуте полузащитник французской сборной Юссуф Фофана сравнял счёт с передачи Килиана Мбаппе. Через несколько минут Франция вышла вперёд благодаря голу нападающего Рандаля Коло Муани. Голевая передача в активе Тео Эрнандеса.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 2
Чили
0:1 Нуньес – 6'     1:1 Фофана – 19'     2:1 Коло Муани – 25'     3:1 Жиру – 72'     3:2 Осорио – 82'    
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