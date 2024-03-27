Экс-вратарь «Локомотива» Фильцов: Худяков найдёт себе новый клуб в РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов отреагировал на новость о том, что «Локомотив» летом подпишет вратаря «Химок» Антона Митрюшкина. Ранее об этом сообщали источники «Чемпионата». По мнению Фильцова, действующему вратарю железнодорожников Даниилу Худякову нужно будет уходить в другую команду.

«Подписание Митрюшкина для «Локомотива» — положительный момент. На мой взгляд, он качественный вратарь. После длительного перерыва без игровой практики Худякову сложно будет стать основным вратарём команды РПЛ. Уверен, что он найдёт клуб из РПЛ, но, думаю, у него будет вариант играть в аренде за хорошую команду Первой лиги.

У него будет контракт с командой из РПЛ, но с возможностью арендного соглашения, потому что, если адекватно судить, на понижение зарплаты он вряд ли согласится, и это будет объяснимо», — приводит слова Фильцова Legalbet.

Ранее в «Химках» подтвердили, что Митрюшкин продолжит карьеру в «Локомотиве». При этом действующим первым номером железнодорожников также является бывший голкипер «Химок» Илья Лантратов.