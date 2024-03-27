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Захарян рассказал, кто из игроков «Сосьедада» лучше всех запоминает русские слова

Захарян рассказал, кто из игроков «Сосьедада» лучше всех запоминает русские слова
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Полузащитник сборной России и «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, как учит партнёров по команде русскому языку.

«Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Кубо на лету всё схватывает — запоминает русский мат с первого раза. Играем в покер. Поначалу проигрывал кругленькие суммы, а сейчас стал удачливее», — приводит слова Захаряна Sport24.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача.

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