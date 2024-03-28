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Будущее Хави в «Барселоне» окончательно решится после матчей 1/4 финала ЛЧ — Sport.es

Будущее Хави в «Барселоне» окончательно решится после матчей 1/4 финала ЛЧ — Sport.es
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Руководство «Барселоны» проведёт встречу с главным тренером сине-гранатовых Хави после матчей 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», последний из которых состоится 16 апреля, а также после игры с мадридским «Реалом» в испанской Примере, назначенной на 21 апреля, для того чтобы обсудить целесообразность его нахождения на занимаемой должности. Об этом сообщает Sport.es.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, в случае если сине-гранатовые выйдут в полуфинал Лиги чемпионов и сохранят шансы на победу в Ла Лиге, боссы «Барселоны» намерены уговорить Хави остаться в команде. Подчёркивается, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что испанский специалист — наиболее подходящий тренер для «Барселоны». При этом у Лапорты нет уверенности ни в одном из кандидатов, предлагающихся на замену Хави.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в конце января 2024 года Хави заявил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона.

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