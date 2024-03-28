Будущее Хави в «Барселоне» окончательно решится после матчей 1/4 финала ЛЧ — Sport.es

Руководство «Барселоны» проведёт встречу с главным тренером сине-гранатовых Хави после матчей 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», последний из которых состоится 16 апреля, а также после игры с мадридским «Реалом» в испанской Примере, назначенной на 21 апреля, для того чтобы обсудить целесообразность его нахождения на занимаемой должности. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в случае если сине-гранатовые выйдут в полуфинал Лиги чемпионов и сохранят шансы на победу в Ла Лиге, боссы «Барселоны» намерены уговорить Хави остаться в команде. Подчёркивается, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что испанский специалист — наиболее подходящий тренер для «Барселоны». При этом у Лапорты нет уверенности ни в одном из кандидатов, предлагающихся на замену Хави.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, в конце января 2024 года Хави заявил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона.

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