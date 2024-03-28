Хави подал в суд на журналиста, который обвинил его в грубом поведении — Sport.es

Главный тренер «Барселоны» Хави подал в суд на журналиста Мануэля Жабуа, который утверждал, что сталкивался с грубостью со стороны испанца., сообщает Sport.es.

По данным источника, один из журналистов заявил, что получил от Хави несколько грубых личных сообщений с критикой. Однако сам тренер уверяет, что журналист говорит неправду, и подал на него в суд. Фактически судебный процесс уже ведётся, и первым требованием является публичное опровержение со стороны журналиста.

Также сообщается, что в клубе уже связались с журналистом и что в приватной беседе он признал, что Хави ему не звонил и не писал.

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Тренер «Барселоны» готов пойти до конца, чтобы заставить Мануэля Жабуа отказаться от лжи, которую он высказал во время выступления по радио. Если не будет опровержения, то судебный процесс продолжится.

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