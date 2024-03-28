Орещук — о предстоящих матчах «Динамо»: чем сильнее соперник, тем они лучше выглядят

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Ростовом», также высказался о предстоящих матчах динамовцев с командами из верхней части турнирной таблицы чемпионата.

«Динамо» однозначно будет фаворитом. Команда находится в очень хорошей форме и показывает качественную игру, поэтому не сомневаюсь, что москвичи обыграют «Ростов». Если в этой игре случится ничья или поражение хозяев, то «Зенит» потихоньку будет наращивать своё преимущество. «Динамо» должно держать петербуржцев на расстоянии вытянутой руки.

Что касается следующих матчей, хорошо, что у «Динамо» в концовке сезона будут игры со «Спартаком» и с тем же «Зенитом», потому что команда с ними играет лучше, чем с середняками и аутсайдерами. Не знаю, с чем это связано, но чем сильнее соперник, тем «Динамо» лучше выглядит», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

На данный момент петербургский «Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги с 40 очками, набранными в 20 встречах. «Краснодар» отстаёт от лидера на одно очко. Московское «Динамо», расположившееся на третьей строчке, набрало 38 очков в аналогичном количестве матчей.

Напомним, матч между «Динамо» и «Ростовом» пройдёт в Москве 29 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.