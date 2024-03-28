Балахнин: «Ростов» захочет показать себя в матче с «Динамо», команда амбициозная

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между жёлто-синими и московским «Динамо».

«Игра будет сложная и для «Ростова», и для «Динамо». «Ростов» захочет себя показать, команда амбициозная. Сейчас любая игра будет сложной. После возобновления чемпионата аутсайдеры преподносят сюрпризы. Они хорошо подготовились. Плюс был длительный перерыв, который дал возможность скорректировать свою подготовку. Жду интересного футбола. «Ростову» нужно брать максимум очков. Это всегда хорошо», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Игра между «Ростовом» и «Динамо» состоится в пятницу, 29 марта. Начало встречи — в 19:30 мск.