Дьяков: «Спартак» обязан побеждать «Урал», чтобы убрать шумиху вокруг Абаскаля

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о грядущем матче 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал», который состоится 30 марта.

«У Гончаренко есть ещё пара туров, поэтому не стоит спешить насчёт увольнения. Я считаю, что Виктор Михайлович – хороший тренер, который выправит ситуацию в команде, поэтому Гончаренко не особо близок к отставке. В «Спартаке» уже с 1-го тура поднимаются разговоры об увольнении Абаскаля, но это всё было на уровне слухов. «Спартаку» точно до конца сезона нет смысла увольнять Абаскаля. Я думаю, что «Спартаку» и «Уралу» пока не стоит делать каких-то кардинальных изменений.

«Урал» борется за выживание, «Спартак» — за тройку и медали. «Спартак» — фаворит, тем более в первом матче проиграл «Уралу». Конечно, спартаковцы обязаны дома побеждать, чтобы убрать шумиху вокруг клуба, которая связана с Абаскалем», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.