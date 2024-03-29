Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дьяков: «Спартак» обязан побеждать «Урал», чтобы убрать шумиху вокруг Абаскаля

Дьяков: «Спартак» обязан побеждать «Урал», чтобы убрать шумиху вокруг Абаскаля
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о грядущем матче 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал», который состоится 30 марта.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Гончаренко есть ещё пара туров, поэтому не стоит спешить насчёт увольнения. Я считаю, что Виктор Михайлович – хороший тренер, который выправит ситуацию в команде, поэтому Гончаренко не особо близок к отставке. В «Спартаке» уже с 1-го тура поднимаются разговоры об увольнении Абаскаля, но это всё было на уровне слухов. «Спартаку» точно до конца сезона нет смысла увольнять Абаскаля. Я думаю, что «Спартаку» и «Уралу» пока не стоит делать каких-то кардинальных изменений.

«Урал» борется за выживание, «Спартак» — за тройку и медали. «Спартак» — фаворит, тем более в первом матче проиграл «Уралу». Конечно, спартаковцы обязаны дома побеждать, чтобы убрать шумиху вокруг клуба, которая связана с Абаскалем», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Дьяков: «Динамо» борется за чемпионство — мотивация будет выше, чем у «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android