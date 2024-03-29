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Дьяков: «Динамо» борется за чемпионство — мотивация будет выше, чем у «Ростова»

Дьяков: «Динамо» борется за чемпионство — мотивация будет выше, чем у «Ростова»
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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Ростовом».

«Я думаю, что «Динамо» — фаворит в матче с «Ростовом». Для этого есть несколько причин: в турнирной таблице они выше, и матч проходит на домашнем стадионе. Матч будет нелёгким, но мотивация у игроков «Динамо» выше. Одно дело идти в середине таблицы, как «Ростов» и другое — когда команда борется за чемпионство.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат потихоньку выходит на финишную прямую, и поэтому каждое очко на вес золота. Единственное, что матч пройдёт после паузы на игры сборных, поэтому футбол будет не совсем зрелищным и не всегда фаворит может победить», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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