Дьяков: «Динамо» борется за чемпионство — мотивация будет выше, чем у «Ростова»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Ростовом».

«Я думаю, что «Динамо» — фаворит в матче с «Ростовом». Для этого есть несколько причин: в турнирной таблице они выше, и матч проходит на домашнем стадионе. Матч будет нелёгким, но мотивация у игроков «Динамо» выше. Одно дело идти в середине таблицы, как «Ростов» и другое — когда команда борется за чемпионство.

Чемпионат потихоньку выходит на финишную прямую, и поэтому каждое очко на вес золота. Единственное, что матч пройдёт после паузы на игры сборных, поэтому футбол будет не совсем зрелищным и не всегда фаворит может победить», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.