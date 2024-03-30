Тухель прокомментировал решение Хаби Алонсо не покидать «Байер» по окончании сезона

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос, что он думает о решении испанского специалиста Хаби Алонсо, возглавляющего «Байер», остаться в леверкузенском клубе в следующем сезоне.

«Я не уверен, что являюсь подходящим человеком для того, чтобы ответить на этот вопрос. Таково решение Хаби. Он тот, кто принял его, и я не могу высказывать своё мнение по этому поводу. Задавайте следующий вопрос, я не буду участвовать в обсуждении вопроса о моём увольнении», — приводит слова Тухеля Mundo Deportivo.

Напомним, ранее Тухель объявил, что покинет «Баварию» по окончании нынешнего сезона. После этого в СМИ стала активно появляться информация о том, что Алонсо является первым выбором мюнхенского клуба на замену немецкому специалисту.