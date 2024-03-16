«Ситуация в «Баварии» улучшается». Тухель прокомментировал разгром «Дармштадта»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал разгромную победу в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Дармштадтом 98» (5:2).

«Мы, конечно, рады заслуженной выездной победе. Мы создали много моментов на протяжении всей игры и, думаю, заслужили столько голов. У нас были некоторые трудности и с первым пропущенным голом, и с теми моментами, которые создал «Дармштадт». Мы не были достаточно компактны и потеряли много вторых мячей.

Думаю, иногда нам было слишком комфортно на поле. В целом, мы провели хорошую неделю. Ситуация в команде улучшается, возвращаются травмированные игроки. У нас хорошая атмосфера, мы отлично тренируемся — я рад, что мы смогли продолжить сегодняшнюю победу. Надеюсь, все вернутся в форме после международного перерыва», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 26 матчей. «Дармштадт» находится на последнем месте, заработав 13 очков.