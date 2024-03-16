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«Ситуация в «Баварии» улучшается». Тухель прокомментировал разгром «Дармштадта»

«Ситуация в «Баварии» улучшается». Тухель прокомментировал разгром «Дармштадта»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал разгромную победу в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Дармштадтом 98» (5:2).

Германия - Бундеслига . 26-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
2 : 5
Бавария
Мюнхен
1:0 Скарке – 28'     1:1 Мусиала – 36'     1:2 Кейн – 45+1'     1:3 Мусиала – 64'     1:4 Гнабри – 74'     1:5 Тель – 90+3'     2:5 Вильхельмссон – 90+5'    

«Мы, конечно, рады заслуженной выездной победе. Мы создали много моментов на протяжении всей игры и, думаю, заслужили столько голов. У нас были некоторые трудности и с первым пропущенным голом, и с теми моментами, которые создал «Дармштадт». Мы не были достаточно компактны и потеряли много вторых мячей.

Думаю, иногда нам было слишком комфортно на поле. В целом, мы провели хорошую неделю. Ситуация в команде улучшается, возвращаются травмированные игроки. У нас хорошая атмосфера, мы отлично тренируемся — я рад, что мы смогли продолжить сегодняшнюю победу. Надеюсь, все вернутся в форме после международного перерыва», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 26 матчей. «Дармштадт» находится на последнем месте, заработав 13 очков.

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