«Крылья Советов» — «Зенит»: Артур сравнял счёт в матче

В эти минуты идёт матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент выхода новости счёт 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте нападающий «Зенита» Артур сравнял счёт в матче. Этот гол стал дебютным для бразильца за сине-бело-голубых.

Ранее, на 44-й секунде встречи счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов.

После 20 матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 40 очков и расположились на первой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 12-м туре. В том матче «Зенит» одержал победу со счётом 3:1.

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