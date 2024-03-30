Осинькин — об игре с «Зенитом»: мы должны сделать всё, чтобы набрать очки

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом».

«Мы хотим забить, мы постараемся это сделать. Пока соперники этого не позволили. Есть определённые проблемы в атакующей группе. Состояние Гарре улучшается, он был в шаге от попадания в заявку. Но решили не рисковать им. Ни Беном, ни Ежовым. Солдатенков полноценно тренировался и готов к игре. Не все команды могут похвастаться тем, что стабильно берут очки у «Зенита». Мы должны сделать всё, чтобы набрать очки в этом тяжёлом матче», – приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.

Напомним, сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Матч начнётся в 14:00 мск.