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Артур забил дебютный гол за «Зенит» в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

Артур забил дебютный гол за «Зенит» в матче РПЛ с «Крыльями Советов»
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Бразильский нападающий «Зенита» Артур забил дебютный гол в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», проходящем в эти минуты. На момент выхода новости счёт 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    

На 23-й минуте Мостовой с левого фланга совершил подачу в штрафную, Кассьерра навязал верховую борьбу Солдатенкову, от головы которого мяч отлетел на дальний угол вратарской, а Артур с лёта пробил впритирку с ближней штангой.

Ранее, на 44-й секунде встречи счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов. На 23-й минуте нападающий «Зенита» Артур сравнял счёт в матче. Этот гол стал дебютным для бразильца за сине-бело-голубых.

После 20 матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 40 очков и расположились на первой строчке.

Артур перешёл в «Зенит» минувшей зимой.

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