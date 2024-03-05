Нападающий «Зенита» Артур назвал главные особенности российского футбола

Новый нападающий «Зенита» Артур Гимарайнс назвал главные особенности российского футбола после дебютного матча за команду из Санкт-Петербурга. Он выделил российское судейство и контактность футбола в Российской Премьер-Лиге.

«Очень рад дебюту за «Зенит» в официальной игре. Самая большая разница, которая бросилась в глаза в первой игре, это контактность футбола. Далеко не все нарушения фиксируются арбитром, но это добавляет накала и градуса борьбы. К этому просто нужно привыкать.

Первые матчи довольно непростые. Пока не до конца понятен ритм и уровень соперников. Но привыкаю и адаптируюсь. На мой взгляд, адаптация идёт в хорошем темпе», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.