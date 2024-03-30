«Барселона» — «Лас-Пальмас»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

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Сегодня, 30 марта, состоится матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Лас-Пальмас». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания). Встречу будет обслуживать бригада арбитров, которую возглавляет Гонсало Гарсия Гонсалес. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче первого круга чемпионата Испании между этими командами сильнее оказались футболисты «Барселоны». Сине-гранатовые одержали волевую победу со счётом 2:1 благодаря голу Феррана Торреса на 55-й минуте с передачи Серхио Роберто и забитому на 90+3-й минуте мячу Илкая Гюндогана.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

«Барселона» сыграла 29 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги, в которых набрала 64 очка. Команда находится на втором месте. «Лас-Пальмас» имеет в своём активе 37 очков после 29 матчей. Команда находится на 12-й строчке.