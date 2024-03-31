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Игрок молодёжной команды «Барселоны» отпраздновал гол в стиле экс-игрока «Реала» Роналду

Игрок молодёжной команды «Барселоны» отпраздновал гол в стиле экс-игрока «Реала» Роналду
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Футболист одной из молодёжных команд «Барселоны» отпраздновал гол, забитый в ворота сверстников из «Бетиса», в стиле бывшего нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающего за саудовский «Аль-Наср».

Воспитанник «Барселоны» отпраздновал гол в стиле Роналду:

Как сообщают испанские СМИ, другой футболист молодёжной команды сине-гранатовых отпраздновал гол в стиле атакующего полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема, широко отведя руки в стороны.

Напомним, Роналду выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. За этот период он принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 450 голами и 131 результативной передачей.

В нынешнем сезоне португалец сыграл в 34 матчах во всех соревнованиях, в которых он забил 33 гола и сделал 11 ассистов.

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