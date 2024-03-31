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Роналду отреагировал на разгромную победу «Аль-Насра» и свой хет-трик

Роналду отреагировал на разгромную победу «Аль-Насра» и свой хет-трик
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Несколько часов назад завершился матч 25-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Таи». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Звёздный форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду отметился по ходу матча тремя забитыми голами и отреагировал на исход встречи постом в соцсети. «Вот так мы это делаем! Удивительная победа и ещё один хет-трик», — написал на своей странице футболист.

После этой победы в активе «Аль-Насра» стало 59 очков. Команда идёт на втором месте в чемпионате. «Аль-Таи» с 22 очками находится на 16-й строчке.

У Роналду 26 голов и 9 ассистов в 23 матчах саудовской лиги.

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