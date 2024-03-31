Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» — «Атлетик»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00

«Реал» — «Атлетик»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 марта, состоится матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Арбелола Рохас. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 72 очка и занимает первое место. В свою очередь, «Атлетик» после аналогичного количества игр в испанской Примере заработал 56 очков и расположился на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата команды встречались в 1-м туре. В том матче «Реал» победил со счётом 2:0.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Таблица Примеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android