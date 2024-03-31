«Реал» — «Атлетик»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 31 марта, состоится матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Арбелола Рохас. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 72 очка и занимает первое место. В свою очередь, «Атлетик» после аналогичного количества игр в испанской Примере заработал 56 очков и расположился на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата команды встречались в 1-м туре. В том матче «Реал» победил со счётом 2:0.