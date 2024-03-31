Российская Премьер-Лига: результаты матчей 22-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 31 марта, матчем «Локомотив» — «Краснодар» (1:1) завершился 22-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 22-го тура РПЛ:

«Динамо» — «Ростов» — 1:4;

«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1;

«Сочи» — ЦСКА — 2:2;

«Спартак» — «Урал» — 0:0.

«Балтика» — «Пари Нижний Новгород» — 2:0;

«Факел» — «Оренбург» — 0:0;

«Рубин» — «Ахмат» — 2:1;

«Локомотив» — «Краснодар» — 1:1;

По итогам 22 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 41 очко. «Краснодар», набравший 40 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ остались «Балтика» и «Сочи». В активе калининградской команды 17 очков после 21 сыгранного матча. Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15-м месте. Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 14 очками.

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