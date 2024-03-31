«Локомотив» не смог выиграть в четвёртом матче подряд

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Итоговый результат — 1:1.

Таким образом, железнодорожники не могут выиграть в четвёртом матче подряд. Поскольку после возобновления весной матчей РПЛ и Фонбет Кубка России «Локомотив» провёл только четыре игры, красно-зелёные также ещё не одержали ни одной победы в 2024 году.

На счёту красно-зелёных ничья в матче 20-го тура РПЛ с «Сочи (2:2), а также поражения в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1 (по пен. 6:7)) и в матче 19-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 21 матче. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).