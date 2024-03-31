Защитник «Локомотива» Сильянов: с ничьей с «Краснодаром» всё пойдёт в хорошую сторону

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). Встреча 31 марта прошла в Москве.

«Соперник хороший, а если говорить по фолам, то так просто пошло по игре. Не настраивались на это. Не считаю, что вначале мы отдали мяч. Я считаю, что мы первый тайм лучше провели, чем «Краснодар». Не хватило реализации моментов.

Мы были готовы к тому, что «Краснодар» выйдет в три центральных, поэтому получался и прессинг. По прошлым матчам поняли это. Не знаю, почему есть тенденция забивать в концовке. Хотим не проиграть, бежим в атаку.

Первые игры начались не очень, но сегодня был хороший матч. Первый тайм был очень хороший, второй уже не такой. Думаю, с этой ничьей всё пойдёт в хорошую сторону», — передаёт слова Сильянова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.