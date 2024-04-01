Стала известна позиция «Реала» по будущему Андрея Лунина

Мадридский «Реал» подготовил предложение вратарю команды Андрею Лунину по новому контракту.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, в мадридском клубе уверены в том, что с Луниным удастся договориться о новом контракте. «Сливочные» видят голкипера частью своего проекта, даже если в следующем сезоне Тибо Куртуа снова будет основным вратарём после восстановления от травмы.

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25-летний Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.