А «Реалу» точно нужен Мбаппе? После такого матча есть большие сомнения

Мадридский «Реал» уверенно идёт к победе в чемпионате Испании. Все конкуренты находятся на комфортном расстоянии. Но испортить жизнь «Реалу» мог «Атлетик» из Бильбао. Баски, борющиеся за место в Лиге чемпионов, приехали в Мадрид.

«Реал» составом не удивил. А главная новость: возвращение в заявку защитника Эдера Милитао. Бразилец травмировал крестообразные связки колена во встрече 1-го тура как раз с «Атлетиком», после чего пропустил более полугода. В прошедшем матче Милитао оказался на скамейке запасных.

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Ещё одна любопытная деталь — форма «Реала». Удивительно, но мадридцы играли в синем комплекте, а «Атлетик» — в белом. Всё дело в техническом партнёре «Реала» adidas, сотрудничающем с брендом Y-3 дизайнера Йоджи Ямамото. На протяжении нескольких лет у мадридцев появляются альтернативные комплекты от японского модельера. Новая форма выполнена в фиолетовой расцветке с добавлением изображения двух роз. Ещё в коллекцию входят две вратарские формы (чёрная и оранжевая), а также предматчевый комплект: футболка, шорты и куртка.

И вот в такой красоте «Реал» дерзко стартовал. Уже на восьмой минуте Родриго принял мяч после передачи от Браима Диаса, сместился к радиусу штрафной и пробил в дальнюю девятку. Красота! Бразилец забил девятый гол в сезоне. По этому показателю в Примере у «Реала» выше только Джуд Беллингем (16) и Винисиус Жуниор (12).

Родриго празднует гол Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Но после красивого гола матч будто переключился на скорость 0,5. «Реал» и «Атлетик» создали за первый тайм минимум моментов. Да, какие-то попытки были — например, Вальверде и Тчуамени заставляли голкипера басков Ахирресабалу вступать в игру. А у «Атлетика» травму получил защитник Ерай. Но больше особо и вспомнить нечего. Хотя первый тайм был всё равно интереснее, чем во встрече «Манчестер Сити» — «Арсенал».

После перерыва игра разогналась. На старте тайма Браим Диас пробил в штангу ворот «Атлетика». А через пару минут Иньяки Уильямс после подачи с левого фланга ударил с близкого расстояния — спас голкипер «Реала» Лунин. На 56-й минуте Беллингема уронили в штрафной «Атлетика», но судья Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал нарушения. После этого Джуд выдал эпичный жест: он закрыл рот руками, отметив, что не спорит с решением. А до этого англичанин уже пару раз спорил с арбитром. Видимо, в третьем случае Беллингем принял ситуацию как есть.

Джуд Беллингем Фото: кадр из трансляции

Ещё один спорный момент случился через пару минут: Родриго срубили в штрафной «Атлетика», а судья Альберола Рохас зафиксировал офсайд. Хотя пас на бразильца пошёл после рикошета от игрока басков. Спорный момент. Вполне вероятно, что арбитр мог назначить пенальти.

Однако «Реал» всё же дождался своего момента. Мадридцы убежали в быструю атаку: Кроос отдал на Беллингема, Джуд покатил на левый фланг, где оказался свободный Родриго. Бразилец технично разобрался с защитником «Атлетика» Вивиано и переиграл Ахирресабалу, пробив в ближний угол. Есть 10-й гол Родриго в сезоне и третий дубль! Вингер мадридцев будто не умеет забивать будничные мячи.

Родриго забивает второй гол Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

В концовке встречи мадридцы академично довели дело до победы. Неприятный момент связан с повреждением Федерико Вальверде, которого заменили на 81-й минуте. Но, вероятно, с уругвайцем не случилось ничего критичного. А Камавинга на секунду включил режим Роналдиньо, обыграв четырёх соперников. Жаль, что эпизод не закончился ничем.

Анчелотти уже в добавленное время решился на символический поступок: Милитао вышел на замену, сыграв пару минут. Чтобы позволить бразильцу выйти на поле, Анчелотти указал голкиперу Лунину выбить мяч в аут. Кайф! Эдер набирает форму и станет отличным помощником в решающих встречах сезона.

Милитао выходит на поле впервые после травмы колена Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

«Реал» одержал 23-ю победу в сезоне, вернув отрыв от «Барсы» в восемь очков. В следующем туре мадридцы едут в гости к «Мальорке», а затем — «класико».