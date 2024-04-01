Морган — о Роналду: величайший снова сделал это

Журналист и телеведущий Пирс Морган высказался о хет-трике нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в ворота «Аль-Таи». Матч чемпионата Саудовской Аравии закончился со счётом 5:1 в пользу команды капитана сборной Португалии.

«Величайший снова сделал это. 64-й хет-трик в карьере», — написал Морган в одной из социальных сетей.

Роналду перешёл в саудовский «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «Аль-Наср» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 11 результативными передачами. Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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