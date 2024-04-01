Тухель: «Бавария» способна обыграть «Арсенал», даже если сегодня в это сложно поверить

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил шансы мюнхенской команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

«Мы способны обыграть «Арсенал», даже если сегодня в это сложно поверить. На коротком отрезке мы выдали матчи очень разного уровня. Так что это было бы не первое наше возвращение», – приводит слова Тухеля ESPN.

Первый четвертьфинальный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 9 апреля на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Ответный поединок команды проведут 17 апреля в Мюнхене.

Напомним, ранее Тухель объявил, что покинет «Баварию» по окончании нынешнего сезона. Сообщалось, что спортивный директор «Баварии» Макс Эберль провёл переговоры с главным тренером английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби.