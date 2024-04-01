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Тухель: «Бавария» способна обыграть «Арсенал», даже если сегодня в это сложно поверить

Тухель: «Бавария» способна обыграть «Арсенал», даже если сегодня в это сложно поверить
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил шансы мюнхенской команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы способны обыграть «Арсенал», даже если сегодня в это сложно поверить. На коротком отрезке мы выдали матчи очень разного уровня. Так что это было бы не первое наше возвращение», – приводит слова Тухеля ESPN.

Первый четвертьфинальный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 9 апреля на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Ответный поединок команды проведут 17 апреля в Мюнхене.

Напомним, ранее Тухель объявил, что покинет «Баварию» по окончании нынешнего сезона. Сообщалось, что спортивный директор «Баварии» Макс Эберль провёл переговоры с главным тренером английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

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