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Бавария — Боруссия Дортмунд — 0:2, обзор матча 27-го тура Бундеслиги, 30 марта 2024, голы, когда Байер станет чемпионом

Фанаты бросили «Баварию» после провала с Дортмундом. До титула «Байера» осталось чуть-чуть
Григорий Телингатер
Отчёт «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
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Люди стали покидать стадион сразу после второго гола «Боруссии». Хотя время отыграться ещё было.

В главном матче 27-го тура Бундеслиги не смогли сыграть основные вратари обеих команд. Если голкипер «Боруссии» Кобель уже несколько недель восстанавливается после травмы, то вратарь «Баварии» Нойер недавно получил повреждение во время тренировки сборной Германии.

Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Адейеми – 10'     0:2 Рюэрсон – 83'    

Традиционно матч начался с моментов у Кейна. Англичанин трижды пробил в первом тайме, но каждый раз мимо. В том числе в убойном моменте на 23-й минуте, когда головой ударил чуть-чуть левее ворот. А вот гости использовали практически первый же момент. Мюллер потерял мяч на чужой половине поля, и контратака «Боруссии» завершилась ударом Адейеми с острого угла. У Ульрайха был шанс спасти команду, но мяч от его перчаток зашёл в ворота.

«Бавария» в первом тайме создала больше моментов (1,79 против 0,43 по xG). Одним из лучших в составе «Боруссии» был Хуммельс, на котором регулярно заканчивалось владение мюнхенцев. А ещё защитник умудрился выбить мяч ногой на уровне перекладины! Тухель требовал пенальти, полагая, что Хуммельс сыграл рукой, но повтор показал, что он дотянулся именно ногой.

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме «Бавария» оставалась лучшей командой на поле, но редкие моменты «Боруссии» были даже опаснее. На 53-й минуте Нмеча должен был забивать с семи метров, но на лицевой линии мяч достал Ульрайх.

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

Фото: Кадр из трансляции

И практически сразу Кейн с линии вратарской снова пробил головой мимо. Кажется, ему не покорится рекорд Левандовского. Поляк забил 41 мяч в чемпионате Германии — 2020/2021. За семь туров до конца этого сезона у Кейна 31 мяч.

На замену у «Баварии» вышли в атаку Гнабри, Коман, Тель и даже Шупо-Мотинг, но забить так и не удалось (гол Кейна отменили из-за небольшого офсайда). В результате получилось так, что «Боруссия» даже забила второй. Рюэрсон из штрафной приложился точно в дальний угол. Тут уже без особых шансов для вратаря. После этого фанаты «Баварии» начали уходить со стадиона.

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

Фото: Кадр из трансляции

Можно было бы сказать, что победа «Боруссии» убила чемпионскую гонку, но на самом деле она умерла уже давно. Теперь вопрос только в том, в каком именно туре «Байер» оформит первое чемпионство в своей истории. В оставшихся семи турах Леверкузену достаточно три раза победить. И это если «Бавария» параллельно будет выигрывать свои матчи, что далеко не очевидно.

Объясняем, почему немецкие фанаты воюют с Бундеслигой:
«Протесты стали захватывающими». Фанаты вынудили клубы Германии отказаться от € 1 млрд!
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