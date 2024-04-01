Александр Кержаков: «Зенит» — главный претендент на чемпионство, это 100%

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков прокомментировал возможные итоги чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге.

— «Краснодар» играл хорошо. Вряд ли он стал бы чемпионом, но и так навязал серьёзную борьбу «Зениту» на дистанции. Наверное, внутри были какие-то разногласия, которые привели к отставке Ивича, очень хорошего тренера.

— «Зенит» остаётся претендентом номер один на чемпионство?

— 100%, — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

По итогам 22 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался «Зенит», на счету которого 41 очко. «Краснодар», набравший 40 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков).

Напомним, Кержаков завершил профессиональную клубную карьеру в 2017 году. С 2020-го экс-форвард «Зенита» начал тренерскую карьеру. За четыре года Александр успел поработать наставником сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Томи» и «Пари Нижний Новгород».

Полностью интервью с Александром Кержаковым читайте на «Чемпионате» в 10:00.

Материалы по теме Бывший футболист «Зенита» Данни высказался о Сергее Семаке

Празднование свадьбы Александра Кержакова: