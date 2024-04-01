Юрий Красножан вызвал на сбор женской национальной команды России 25 футболисток

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан вызвал 25 футболисток на апрельский учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт РФС. Подопечные Красножана проведут два товарищеских матча с национальной командой Эквадора в Турции. Игры состоятся 4 апреля в 17:00 и 8 апреля в 18:00 по московскому времени.

Состав женской сборной России:

Вратари: Юлия Гриченко («Зенит»), Диана Пономарёва («Динамо»), Варвара Дудорова («Чертаново»), Наталья Силина («Краснодар»).

Защитницы: Алсу Абдуллина («Париж»), Анна Беломытцева («Локомотив»), Вероника Куропаткина («Зенит»), Валентина Смирнова («Краснодар»), Ксения Олексюк («Чертаново»).

Полузащитницы: Виктория Козлова, Ксения Долгова (обе – «Локомотив»), Маргарита Мануйлова, Надежда Смирнова, Татьяна Петрова (все – ЦСКА), Дарина Ишмухаметова, Елизавета Семёнова, Наталья Трофимова (все – «Зенит»), Медея Жаркова («Краснодар»), Кристина Комиссарова («Динамо»), Алина Шкалова («Чертаново»), Елена Зубкова («Рязань-ВДВ»).

Нападающие: Валерия Бизенкова («Локомотив»), Наталья Машина, Марина Фёдорова (обе – «Спартак»), Елена Шестернёва («Динамо»).