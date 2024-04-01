КДК РФС может оштрафовать Карпина и Юрана по итогам 22‑го тура РПЛ

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам 22-го тура Российской Премьер-Лиги могут быть оштрафованы главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и главный тренер «Пари НН» Сергей Юран. Причина потенциального штрафа — выход специалистов за пределы технической зоны.

«КДК РФС рассмотрит выход тренеров «Ростова» и «Пари НН» Валерия Карпина и Сергея Юрана за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В матче 22-го тура команда Карпина обыграла московское «Динамо» с крупным счётом (4:1). «Пари НН» под руководством Юрана проиграл «Балтике» (0:2).