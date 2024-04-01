Сборная 22-го тура РПЛ. Ни одного игрока из топ-3!

Сыграны все восемь матчей 22-го тура РПЛ, и мы по традиции выделяем главных героев уикенда. В этом материале – символическая сборная по версии «Чемпионата». Выбранные нами игроки расставлены в рамках условной схемы 3-4-3. Она получилась не совсем сбалансированной, с перекосом в сторону атаки: вингеры по позициям близки к латералям. Но что поделаешь, если атакующие игроки здорово себя проявили? Ещё раз подчеркнём: тактическая система для сборной тура – условность. Важнее не чёткая привязка к позициям в схеме, а то, что именно эти люди стали лучшими в своих линиях.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

ЦСКА пропустил два мяча в Сочи, но язык не повернётся критиковать после этой игры Акинфеева. Если бы не голкипер, армейцы получили бы в свои ворота больше голов – при счёте 2:1 Игорь несколько раз спас команду. Сочинцы нанесли 15 ударов, в том числе восемь — в створ, а Акинфеев совершил шесть сейвов.

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» сдержали «Зенит» при большом вкладе со стороны Евгеньева. Роман стал лучшим по статистике оборонительных действий в самарской команде — с огромным отрывом. Кандидат в сборную России совершил девять выносов мяча, четыре перехвата и один отбор, заблокировал три удара и выиграл шесть из восьми единоборств.

Роман Евгеньев Фото: pfcks.ru

Центральный защитник: Матиас Перес («Оренбург»)

Оренбург сохранил свои ворота сухими в Воронеже, что сейчас далеко не каждой команде под силу. У аргентинского защитника оренбуржцев Переса очень солидная статистика в игре с «Факелом». Матиас совершил девять отборов и три выноса мяча, заблокировал один удар, вступил в 24 единоборства (больше всех в составе «Оренбурга»), выиграв 15 из них.

Матиас Перес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Итало («Урал»)

«Урал» прервал серию из четырёх поражений, сыграв «на ноль» со «Спартаком», и некоторые защитники команды наконец-то заслужили добрых слов. Бразильский легионер запомнился не только тем, что однажды спас «Урал» от гола, вынеся мяч почти с линии пустых ворот. У Итало по три отбора и выноса мяча, один заблокированный удар, а также пять выигранных единоборств из семи.

Итало Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Правый вингер: Мартин Крамарич («Сочи»)

Словенский вингер «Сочи» спас свою команду от поражения в матче с ЦСКА, забив второй гол в ворота Акинфеева. Да и в целом Крамарич был одним из лучших на поле «Фишта». Легионер сочинского клуба нанёс два удара, совершил четыре обводки, у него 84% точных передач и четыре паса под удар.

Мартин Крамарич Фото: vk.com/pfcsochi

Центральный полузащитник: Данил Глебов («Ростов»)

«Ростов» устроил настоящее представление в Москве во встрече с претендентом на чемпионский титул, и любого игрока команды можно вносить в сборную тура. Автора второго гола в ворота «Динамо» капитана Глебова – обязательно. В активе Данила также по два паса под удар, отбора и перехвата, пара заблокированных ударов соперника, кроме того, он семь раз вынес мяч из собственной штрафной.

Данил Глебов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Кирилл Щетинин («Ростов»)

Партнёр Глебова по центру поля тоже отметился результативным и другими полезными действиями. Щетинин забил первый гол «Ростова», после которого «Динамо» просто развалилось в обороне. У Кирилла три удара в этом матче, один пас под удар, 85% точных передач, 6 из 11 выигранных единоборств и пять заработанных на себе фолов.

Кирилл Щетинин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый вингер: Мохаммад Мохеби («Ростов»)

Иранский вингер ростовчан – главный герой матча с «Динамо». Мохеби оформил дубль (второй гол Мохаммада – настоящий шедевр!) и сделал голевую передачу. На счету легионера «Ростова» три обводки, два паса под удар, 8 из 12 выигранных единоборств и даже три отбора мяча.

Мохаммад Мохеби Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий: Максим Глушенков («Локомотив»)

Глушенков спас «Локомотив» в матче с «Краснодаром», несмотря на то что во втором тайме у железнодорожников ничего не получалось в атаке. А в первом тайме Максим едва не заработал пенальти в ворота претендента на чемпионство – его лишь ценой травмы остановил Кривцов. В статистике нападающего «Локо» также два удара и одна обводка, он совершил два отбора, заработал на себе три фола и выиграл 7 из 11 единоборств.

Максим Глушенков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)

Албанский нападающий добыл для «Рубина» победу в матче с «Ахматом». В эпизоде с первым голом Даку стал автором голевой передачи на Ранджеловича, а второй мяч забил сам. У Мирлинда четыре удара, три обводки, одна передача под удар, 25 единоборств (12 выигранных) и несколько ценных оборонительных действий – по одному отбору и заблокированному удару и два выноса мяча.

Мирлинд Даку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Виталий Лисакович («Балтика»)

Сверкнул в 22-м туре и бывший конкурент Даку в «Рубине» Лисакович, арендованный этой зимой «Балтикой». Форвард забил самой непробиваемой (наряду с «Краснодаром») обороне РПЛ и помог калининградцам победить «Пари НН». В активе Виталия по три удара, обводки и передачи под удар, а также два отбора и один вынос мяча из собственной штрафной.

Виталий Лисакович Фото: fc-baltika.ru

Главный тренер: Валерий Карпин («Ростов»)

Карпин полностью переиграл своего коллегу из «Динамо» Марцела Личку и стал лучшим тренером этого тура, хотя у него было не очень много времени на подготовку «Ростова» из-за занятости в сборной России. Выделим по итогам прошедших восьми матчей и испанца Роберта Морено. Тренер «Сочи» сумел перевернуть игру с ЦСКА при счёте 0:2 – его команда вполне могла и волевую победу одержать.

Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сборная 22-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и узнать другие интересные подробности.

Символическая сборная 22-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

В символическую сборную этого тура не попали ещё несколько человек, которые заслуживали включения в неё. Особенно здорово выступили вратари – Сергей Песьяков из «Ростова», Иван Ломаев из «Крыльев Советов» и Илья Помазун из «Урала». Стоит отметить также Артура из «Зенита», Эдуарда Сперцяна из «Краснодара», Данилу Козлова из «Балтики» и Сауля Гуарирапу из «Сочи». Считаете, мы кого-то забыли? Делитесь в комментариях своим мнением!