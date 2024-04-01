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Кечинов: на эмоциях и кураже у «Спартака» есть шанс обыграть «Зенит»

Кечинов: на эмоциях и кураже у «Спартака» есть шанс обыграть «Зенит»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче Кубка России между московским «Спартаком» и «Зенитом». Игра состоится в среду, 3 апреля, в Москве.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игры между «Спартаком» и «Зенитом» всегда проходят в упорной и зрелищной борьбе. Наверное, такой будет и предстоящая игра. Забитые мячи будут обязательно. «Спартак» сейчас играет очень нестабильно — бросает то в жар, то в холод. Поэтому что-то конкретное предсказать сейчас сложно.

Но, думаю, команда в любом случае соберётся, придут болельщики и погонят команду вперёд. На этих эмоциях и кураже у «Спартака» есть шанс обыграть «Зенит». Как мы видим, «Зенит» тоже оступается: 1:1 в Самаре и нет такой поставленной игры, как раньше. При сумасшедшем настрое «Спартак» может в Москве обыграть «Зенит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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