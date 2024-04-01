Кечинов: на эмоциях и кураже у «Спартака» есть шанс обыграть «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче Кубка России между московским «Спартаком» и «Зенитом». Игра состоится в среду, 3 апреля, в Москве.

«Игры между «Спартаком» и «Зенитом» всегда проходят в упорной и зрелищной борьбе. Наверное, такой будет и предстоящая игра. Забитые мячи будут обязательно. «Спартак» сейчас играет очень нестабильно — бросает то в жар, то в холод. Поэтому что-то конкретное предсказать сейчас сложно.

Но, думаю, команда в любом случае соберётся, придут болельщики и погонят команду вперёд. На этих эмоциях и кураже у «Спартака» есть шанс обыграть «Зенит». Как мы видим, «Зенит» тоже оступается: 1:1 в Самаре и нет такой поставленной игры, как раньше. При сумасшедшем настрое «Спартак» может в Москве обыграть «Зенит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.