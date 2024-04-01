Экс-игрок «Балтики» Кашчелан: не понимаю людей, которые негативно отзываются о России

Бывший футболист «Балтики», тульского «Арсенала» и «Тосно», а ныне член тренерского штаба «Пари НН» Младен Кашчелан заявил, что не понимает людей, которые негативно отзываются о России.

«Могу с уверенностью сказать: за последние два года в России я ни разу не чувствовал себя небезопасно. Мыслей возвращаться в Черногорию вообще не было. Не понимаю людей, который негативно отзываются о России. Они в своём глазу бревна не видят», — приводит слова Кашчелана Sport24.

Младену 41 год, профессиональную карьеру футболиста он завершил в 2023-м. 19 ноября 2022 года Кашчелан получил российское гражданство. С 2023 года он является членом тренерского штаба Сергея Юрана в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород».